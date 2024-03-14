«Продажа страха»

Примерно понятно, как зарубежная оппозиция будет бороться с результатами выборов в России. Призывы не признавать результаты в СМИ и на всех возможных площадках, а, чтобы не признавать результаты было сподручнее и обоснованнее, — попытаться опустить уровень участия за счет обещаний терактов и создания максимально нервозной обстановки.
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