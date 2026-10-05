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Советские мультфильмы про врачей и докторов — их любят все с младых ногтей до седых кудрей, проверьте, сколько вы угадаете!

Советские мультфильмы про врачей и докторов — их любят все с младых ногтей до седых кудрей, проверьте, сколько вы угадаете!

Для граждан со здоровым детством, только тем, кто рождены и росли в СССР, непроходимо! фото: YouTubeСегодня праздник у людей, которые поставили на себе крест: Международный день врача 5 октября.

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