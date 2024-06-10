iOS 18 позволит блокировать приложения с помощью Face ID. В целях безопасности

Apple добавит в iOS 18 функцию блокировки доступа к отдельным предустановленным приложениям на устройстве при помощи технологии Face IDВ Apple отмечают, что блокировка отдельных приложений с помощью Face ID должна изрядно повысить уровень конфиденциальности и безопасности устройства.
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