Трамп передумал усиливать военное давление на Иран - NYT

ВС

Влад Ставр

Придурок мирового значения никак не уймется. Неужели медики США не могут назначить и заставить употреблять успокоительное? Пожалуй этот фрукт похлеще даже Зели и почти наравне с Нетаньяхой - а эти 3 негодяя мира - почти ровня в сумме Гитлеру