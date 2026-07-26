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Трамп передумал усиливать военное давление на Иран - NYT

Трамп передумал усиливать военное давление на Иран - NYT

Президент США Дональд Трамп отложил планы резкого усиления военной кампании против Ирана из-за опасений, что эскалация может критически истощить и так уже сократившиеся запасы ракет Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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ВС
Влад Ставр
Придурок мирового значения никак не уймется. Неужели медики США не могут назначить и заставить употреблять успокоительное? Пожалуй  этот  фрукт похлеще даже Зели и почти наравне с Нетаньяхой - а эти 3 негодяя мира - почти ровня в сумме Гитлеру
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1 м.