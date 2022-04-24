Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    нетОтключат ли Росси...
  • Лилия Царенкова
    Через смартфон выращивают дебилорабов, не способных жить реальной жизнью.Почему люди отказ...
  • andmitry
    по определению, вода замерзает при нуле (при атмосферном давлении) Так же как и кипит при ста. Просто потому, что за ...При какой темпера...

Короткие и красивые смс поздравления с Пасхой

Короткие и красивые смс поздравления с Пасхой

С Пасхой, дорогая сестрёнка! Пусть она пройдёт хорошо и счастливо! Желаю добра, достатка в доме, сладких куличей, весёлых гостей, отличного настроения и замечательных подарков! Пусть тебя хранят святые ангелы! *** Поздравляю с радужной красочной … .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх