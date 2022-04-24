Короткие и красивые смс поздравления с Пасхой

С Пасхой, дорогая сестрёнка! Пусть она пройдёт хорошо и счастливо! Желаю добра, достатка в доме, сладких куличей, весёлых гостей, отличного настроения и замечательных подарков! Пусть тебя хранят святые ангелы! *** Поздравляю с радужной красочной … .