Бородин потребовал лишить Киркорова звания народного артиста

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певца Филлипа Киркорова следует лишить звания народного артиста РФ после участия в "голой вечеринке", организованной блогершей Настей Ивлеевой, сообщает glavny .
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