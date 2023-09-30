Чем заняться дома: новые Виктор Пелевин и Уэс Андерсон

Посмотреть «Госфорд-парк» Кинопоиск «Оскар» за лучший сценарий, блестящий актерский состав (Майкл Гэмбон, Клайв Оуэн, Хелен Миррен, Мэгги Смит и другие), Роберт Олтмен в режиссерах («Военно-полевой госпиталь») и перевернутая вверх дном классическая английская детективная история.
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