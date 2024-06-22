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Вытащили из горящей квартиры: Лера Кудрявцева благодарна пожарным за спасение

Вытащили из горящей квартиры: Лера Кудрявцева благодарна пожарным за спасение

Ведущая не могла не поделиться с подписчиками хорошей новостью на фоне одолевшего ее негатива. Лера Кудрявцева Социальные сетиУставшая от плохих новостей о всевозможных трагедиях, Лера Кудрявцева нашла повод порадоваться и от всей души погордиться представителями мужественных профессий.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Достается вам то же (сейчас особенно) ребятки, но при каждой спасенной вами жизни, без ваших потерь, мы еще больше гордимся ВАМИ с безмерным, искренним уважением к ВАМ🙏❤️
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3 час.

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