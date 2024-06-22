Вытащили из горящей квартиры: Лера Кудрявцева благодарна пожарным за спасение

Ведущая не могла не поделиться с подписчиками хорошей новостью на фоне одолевшего ее негатива. Лера Кудрявцева Социальные сетиУставшая от плохих новостей о всевозможных трагедиях, Лера Кудрявцева нашла повод порадоваться и от всей души погордиться представителями мужественных профессий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии