Отключение электроэнергии затронет жителей улиц Береговая, Валентина Скороходова, им. Баумана, Огородная, Родниковая, Ситовская, Скороходова (Ситовка), Цемзаводская и три садоводчества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- A Препараты для сни...
- Д Российские препар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым