Песков: все обвинения СМИ в причастности России к гаванском синдрому беспочвенны

Все обвинения против России в причастности к так называемому гаванскому синдрому у американских дипломатов беспочвенны, до сих пор никто не предъявил ни одного доказательства в подтверждение таких версий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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