МОСКВА, 2 февраля, ФедералПресс. В субботу, 1 февраля, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от действий украинских боевиков в Русском Поречном.