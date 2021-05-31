Украина – антипод здравому смыслу

Иногда в небесной канцелярии случаются неожиданные повороты сюжета, застающие украинцев врасплох. В кои-то веки об Украине вспомнил российский президент «Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — заявил Владимир Путин и добавил: «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля.