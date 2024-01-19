В США обвинили Столтенберга во лжи о конфликте на Украине

Журналистка Моррис: Столтенберг несколько раз солгал про конфликт на Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз солгал про конфликт на Украине.
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