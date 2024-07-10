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Волгоградская область за полгода приняла 800 тысяч туристов

Волгоградская область за полгода приняла 800 тысяч туристов

За первые шесть месяцев текущего года Волгоградскую область посетили более 800 тысяч гостей, что на 65 процентов превышает показатели докризисного периода и на 60 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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