Волгоградская область за полгода приняла 800 тысяч туристов

За первые шесть месяцев текущего года Волгоградскую область посетили более 800 тысяч гостей, что на 65 процентов превышает показатели докризисного периода и на 60 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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