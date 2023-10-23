Подполковник ЦАХАЛ: руководство ХАМАС находится в замешательстве, но у них пока есть военные возможности

Израильская армия третью неделю готовится к проведению наземной операции в секторе Газа. Причём многие эксперты на Ближнем Востоке считают, что военно-политическое руководство Израиля вводит как собственное население, так и международную общественность, в заблуждение словами о том, что сухопутная фаза операции «Железные мечи» вот-вот начнётся.