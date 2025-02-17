Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Обязательно нужна миссия ООН, по наблюдению за разооружением преступного нацистского режима.TAZ: на Украине н...
  • Eduard
    Европа не вправе вмешиваться в дела чужих стран,совершать перевороты,взрыаать газопроводы иделать вид,что ничего не с...Воевать без Амери...
  • Елена
    Пусть идёт в ж..у. Прекрасно и без неё!Coca-Cola готовит...

На грани госизмены. Скандал с командирами в Курской области рискует дойти до уголовного дела

На грани госизмены. Скандал с командирами в Курской области рискует дойти до уголовного дела

В Курской области разразился скандал со сбором персональных данных военных командиров. В деле оказались замешаны военкоры и блогеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Дурней и в алтаре бьют.  Посидит и думаю долго, а за эти годы может поумнеет. Хотя может быть и нет, не к чему будет. За такое пожизненное вклепают.
Ответить
22 час.
наверх