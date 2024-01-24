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ДТП с автобусом произошло в Темрюкском районе

ДТП с автобусом произошло в Темрюкском районе

Авария произошла на трассе в районе поселка Волна. У автобуса лобовое стекло разбито, но не вылетело, пострадали несколько легковых авто – на видео, присланном свидетелями произошедшего телеграм-каналу, как минимум два авто.

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