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«Сказка закончилась. Встреча с марсианами отменена. Маск идёт во власть», — Дмитрий Рогозин прокомментировал политический курс создателя Tesla

«Сказка закончилась. Встреча с марсианами отменена. Маск идёт во власть», — Дмитрий Рогозин прокомментировал политический курс создателя Tesla

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал в своём Telegram-канале последние заявления Илона Маска о том, что он становится политически активным, чтобы не дать «вирусу пробуждения» (воук-вирусу) помешать человечеству достичь Марса.

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