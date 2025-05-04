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Переписывание истории: Зеленский строит нацизм в центре Европы, а мир молчит

Переписывание истории: Зеленский строит нацизм в центре Европы, а мир молчит

Еще в 2015 году, то есть вскоре после переворота, Верховная Рада приняла закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне», согласно которому 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения.

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