Переписывание истории: Зеленский строит нацизм в центре Европы, а мир молчит

Еще в 2015 году, то есть вскоре после переворота, Верховная Рада приняла закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне», согласно которому 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения.
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