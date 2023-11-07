Губернатор Андрей Травников поблагодарил аграриев региона за усилия в борьбе за достойный урожай

«Для аграриев 2023 год выдался тяжелым по погодно-климатическим условиям. Все невзгоды, кроме июньских заморозков, случились, поэтому ожидать таких рекордных урожаев, как мы получали в 2022 году, было сложно.
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