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Вечерний Новосибирск

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Губернатор Андрей Травников поблагодарил аграриев региона за усилия в борьбе за достойный урожай

Губернатор Андрей Травников поблагодарил аграриев региона за усилия в борьбе за достойный урожай

«Для аграриев 2023 год выдался тяжелым по погодно-климатическим условиям. Все невзгоды, кроме июньских заморозков, случились, поэтому ожидать таких рекордных урожаев, как мы получали в 2022 году, было сложно.

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