Признаки бедного человека

Говоря о бедности мы первым делом представляем дефицит денег, неспособность купить то, что хочется. Но горизонты желаний у всех разные и в определенный момент мы начинаем осознавать, что несмотря на улучшение благосостояния всё ещё не чувствуем побег из бедности завершённым, а кто-то и вовсе с горечью называет себя небогатым человеком сидя в собственной квартире за […] .