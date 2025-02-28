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Новости Тамбова

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В Тамбове на светофоре столкнулись "Lada" и "Volkswagen"

В Тамбове на светофоре столкнулись "Lada" и "Volkswagen"

В Тамбове в ДТП пострадала женщина. Авария произошла накануне на улице Карла Маркса. По данным региональный Госавтоинспекции, на нерегулируемом перекрестке 39-летняя водитель автомобиля "Lada Xray" столкнулась с движущимся по главной дороге автомобилем "Volkswagen Polo" под управлением 32-летнего мужчины.

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