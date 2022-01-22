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Прокуратура Омской области взяла под особый контроль дело об убийстве трёх человек, включая ребёнка

Прокуратура Омской области взяла под особый контроль дело об убийстве трёх человек, включая ребёнка

Трагический случай произошёл в Павлоградском районе Омской области. Неизвестный человек проник в один из домов и убил трёх людей, среди которых был несовершеннолетний ребенок, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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