Прокуратура Омской области взяла под особый контроль дело об убийстве трёх человек, включая ребёнка

Трагический случай произошёл в Павлоградском районе Омской области. Неизвестный человек проник в один из домов и убил трёх людей, среди которых был несовершеннолетний ребенок, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Трагический случай произошёл в Павлоградском районе Омской области. Неизвестный человек проник в один из домов и убил трёх людей, среди которых был несовершеннолетний ребенок, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
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