«0,001 секунды». В NASCAR установлен рекорд плотности финиша

«0,001 секунды». В NASCAR установлен рекорд плотности финишаNASCARФиниш 12-го этапа NASCAR Cup 2024 года, состоявшегося воскресенье на овале в Канзасе, стал рекордным по плотности между обладателями первого и второго места.
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