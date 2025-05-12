14-й Фестиваль Здоровья: традиционная и народная медицина, оздоровительные практики

Дата: 23–25 мая 2025 годаМесто: Бизнес-центр отеля «Гамма-Дельта» Совет по медицине Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития приглашает специалистов в области традиционной медицины, оздоровительных практик и всех, кто интересуется сохранением здоровья, на 14-ю Творческую встречу (Фестиваль Здоровья).