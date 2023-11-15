Две передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» разгромить «Тампу»

«Сент-Луис Блюз» на домашней арене всухую разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг». В Сент-Луисе (штат Миссури, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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