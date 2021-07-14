ВЕСТИ

328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Гималутдинов
    А почему только на пенсию? Придушил бы, всё же ему можно.Прямой эфир. "Кир...
  • Макс Моралевич
    Набухался-потерялся!Вести в 20:00. От...
  • Voland 3D
    В Калининграде и Сирии Калибры с боеголовками с ЯО разместить и пусть дрожат... будет мало тогда на Кубе, а вообще ...Захарова: РФ може...

Утро России. Поставить дом на кадастровый учет

Утро России. Поставить дом на кадастровый учет

Кто уже вложился в новостройку, а в итоге получил долгострой из-за множества ограничений – таких, как земля под домом могла быть арестована или договор на неё просрочен – теперь эти люди смогут наконец стать полноправными хозяевами своего жилья.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх