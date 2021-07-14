Утро России. Поставить дом на кадастровый учет

Кто уже вложился в новостройку, а в итоге получил долгострой из-за множества ограничений – таких, как земля под домом могла быть арестована или договор на неё просрочен – теперь эти люди смогут наконец стать полноправными хозяевами своего жилья.
Кто уже вложился в новостройку, а в итоге получил долгострой из-за множества ограничений – таких, как земля под домом могла быть арестована или договор на неё просрочен – теперь эти люди смогут наконец стать полноправными хозяевами своего жилья.
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