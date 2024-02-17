Реакция на смерть Навального за рубежом и в России: ЕС возложил на власти России ответственность за смерть Навального, — глава Евросовета Шарль Мишель.
Реакция на смерть Навального за рубежом и в России
Комментарии
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Лариса Шемисова
фото с пятном - здорово похоже на Нагиева
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4 час.
Балу -
А тромба чем-нибудь наградили?... Типа "заслуженный тромб Российской Федерации"... Или это будет в секретном указе?...)))
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3 час.
Владимир Тимофеев
Земля ему стекловатой!
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1 час.
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