В Оренбургской области несовершеннолетний гражданин ДНР получил гражданство РФ

Долгое время гражданка Российской Федерации проживала на территории Донецкой народной республики. После переезда в Оренбургскую область Наталья Станиславовна вместе со своим несовершеннолетним сыном Никитой обратилась в подразделение по вопросам ОМВД России по Тоцкому району с просьбой принять ее сына в гражданство Российской Федерации.
Происшествия10 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-интернационалистам в Московской области
- Председатель СК России положительно оценил инициативу Президента Южной Осетии
- Председатель СК России поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными
Свежие комментарии