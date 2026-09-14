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Калужские новости

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В Калуге неделя начнется с облачности и до +19 градусов

В Калуге неделя начнется с облачности и до +19 градусов

Самый теплый день недели в Калуге — четверг, воздух прогреется до +22 градусов, во вторник и пятницу пройдут дожди.

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