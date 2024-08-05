Окутавшая Землю мощная магнитная буря завершилась

Утром 5 августа магнитосфера полностью успокоилась.фото: nasa.gov--> Магнитная буря, начавшаяся в воскресенье, завершилась, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
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