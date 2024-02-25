Европейский банк указал, что справедливая цена BTC равна нулю

Два сотрудника Европейского центрального банка (ЕЦБ), генеральный директор по рыночной инфраструктуре и платежам франкфуртского филиала Ульрих Биндзейль и советник Юрген Шааф, написали статью о том, что, несмотря на одобрение в США спотовых биткоин-ETF, цена актива по-прежнему равна нулю.
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