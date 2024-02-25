Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , что  СУКИ  и  СКАКАТЬ ПЕРЕХОТЕЛОСЬ  и что то ,,СЛАВИКА,,  НЕ ЗОВЕТЕ ...!!!«Революция гиднос...
  • Анатолий Кузнецов
    интересно, что теперь Бидон скажет?Путин ответил Бай...
  • Mikhail Stepanov
    А раньше западенцев устраивало, что на убой гнали русских с восточных областей?«Революция гиднос...

Европейский банк указал, что справедливая цена BTC равна нулю

Европейский банк указал, что справедливая цена BTC равна нулю

Два сотрудника Европейского центрального банка (ЕЦБ), генеральный директор по рыночной инфраструктуре и платежам франкфуртского филиала Ульрих Биндзейль и советник Юрген Шааф, написали статью о том, что, несмотря на одобрение в США спотовых биткоин-ETF, цена актива по-прежнему равна нулю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх