Европейский банк указал, что справедливая цена BTC равна нулю

Два сотрудника Европейского центрального банка (ЕЦБ), генеральный директор по рыночной инфраструктуре и платежам франкфуртского филиала Ульрих Биндзейль и советник Юрген Шааф, написали статью о том, что, несмотря на одобрение в США спотовых биткоин-ETF, цена актива по-прежнему равна нулю.