Домашние мази и растирки от кашля и простуды

В холодное время года нас часто подкарауливают кашель и простуда. Хорошо, что в арсенале народной медицины есть множество способов справиться с ними: целебные настои и отвары, сиропы и бальзамы, полоскания и ингаляции — список рецептов огромен.
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