В России научились «выращивать» детали авиадвигателей

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) продемонстрировала работу нового автоматизированного комплекса «ИЛИСТ-XL», который буквально умеет «выращивать» детали авиационных двигателей из жаропрочных никелевых и титановых сплавов.
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