Знатная черкешенка и черкесский князь Бумага, карандаш, акварель Маттеус Лодер 1820-е гг Частная коллекцияЗнатная черкешенка и черкесский князь Бумага, карандаш, акварель Маттеус Лодер 1820-е гг Частная коллекция.
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