«Кордиант» модернизирует лабораторию НТЦ «Интайр»

В рамках программы модернизации подразделения НТЦ «Интайр» будут оснащены инновационным оборудованием для контроля качества сырья, оперативной разработки и испытания усовершенствованных составов резиновых смесей и др.
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