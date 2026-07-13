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«Кордиант» модернизирует лабораторию НТЦ «Интайр»

В рамках программы модернизации подразделения НТЦ «Интайр» будут оснащены инновационным оборудованием для контроля качества сырья, оперативной разработки и испытания усовершенствованных составов резиновых смесей и др.

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