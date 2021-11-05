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Дмитрий Ярош – щель для выпуска националистических паров на Украине

Дмитрий Ярош – щель для выпуска националистических паров на Украине

  Недавно СМИ сообщили о том, что Дмытро Ярош, бывший глава «Правого сектора»*, бывший депутат Рады, бывший кандидат в президенты Украины (набрал 0,7%), получил от главкома Валерия Залужного назначение – он стал советником главкома Валерия Залужного.

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