РИА «Новости»: ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о Курской области

Во время оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские захватчики распространяли пропагандистские газеты, в которых описывали, что эвакуировавшиеся мирные жители якобы бедствуют и живут в сараях.
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