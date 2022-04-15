Пленные солдаты ВСУ рассказали о российском «черном дьяволе»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился записью, на которой пленные украинские военные рассказывают о российском танке, который невозможно остановить «Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился записью, на которой пленные украинские военные рассказывают о российском танке, который невозможно остановить «Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать.
Свежие комментарии