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Пленные солдаты ВСУ рассказали о российском «черном дьяволе»

Пленные солдаты ВСУ рассказали о российском «черном дьяволе»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился записью, на которой пленные украинские военные рассказывают о российском танке, который невозможно остановить «Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать.

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