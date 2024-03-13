Суд определился с датой заседания по апелляции Олега Митволя

КРАСНОЯРСК, 11 марта, ФедералПресс. Красноярский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты председателя совета директоров АО «Красноярск ТИСИЗ» Олега Митволя, который обвиняется в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.
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