СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • владимир сергеев
    спорт  и курение ?Чемпионка мира по...
  • Владимир Александрович Семенов
    откуда у наших журналистов такая патологическая безграмотность? Населённые пункты, как и названия стран, оканчивающие...Участники пешеход...
  • Ивановна
    Может нам вот этого и не хватает? Надо детей привлекать к таким мероприятиям чаще«Хруст московской...

Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Москвичи смогут проголосовать, имея постоянную регистрацию в столице Как сообщил журналистам Александр Асафов, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, на данный момент уже свыше миллиона человек уже проголосовали на выборах в Москве, используя систему дистанционного электронного голосования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх