Жители Архангельска рассказали, у кого берут в долг и кому дают взаймы

Сервис SuperJob провёл опрос среди работающих экономически активных граждан столицы Поморья.В случае необходимости каждый пятый респондент предпочитает обращаться в банк за кредитом, 12% берут взаймы у родственников, 4% — у друзей, а 3% — у коллег.
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