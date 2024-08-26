Жители Архангельска рассказали, у кого берут в долг и кому дают взаймы

Сервис SuperJob провёл опрос среди работающих экономически активных граждан столицы Поморья.В случае необходимости каждый пятый респондент предпочитает обращаться в банк за кредитом, 12% берут взаймы у родственников, 4% — у друзей, а 3% — у коллег.