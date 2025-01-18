ДТП с пассажирским автобусом произошло в Тульской области

Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Одоевском районе Тульской области. ДТП произошло на 61 километре автодороги Тула - Белев столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка: «шесть человек госпитализированы, еще четверым оказана медицинская помощь на месте», - говорится в сообщении.