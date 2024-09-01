Дэнс, дэнс, дэнс: фото Александра Яковлева

Александр Яковлев – российский фотограф из Москвы, который увековечивает нематериальную магию движения и придает ему дополнительную драматичность, обрабатывая свои изображения в диапазоне оттенков серого, вытекающего из черного и белого.
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