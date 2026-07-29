iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Huawei готова подвинуть Intel и AMD? Китайская компания представила первые процессоры для ПК

Huawei готова подвинуть Intel и AMD? Китайская компания представила первые процессоры для ПК

Эти ПК будут работать под управлением HarmonyOSHuawei сделала еще один шаг к полной технологической независимости: компания официально представила собственную линейку процессоров для ПК — Kirin XE90 и Kirin X90 Plus.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии