Huawei готова подвинуть Intel и AMD? Китайская компания представила первые процессоры для ПК

Эти ПК будут работать под управлением HarmonyOSHuawei сделала еще один шаг к полной технологической независимости: компания официально представила собственную линейку процессоров для ПК — Kirin XE90 и Kirin X90 Plus.
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