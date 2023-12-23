Судьбы участников магического теле-шоу «Битвы экстрасенсов» Ирэн ОрлонскаяШоу «Битва экстрасенсов» продолжает свое существование и после многих лет с тех пор, как его первые выпуски вышли в эфир в 2007 году.
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