Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«последние украинцы» будут заражать и европейцев…

«последние украинцы» будут заражать и европейцев…

Украина стала рассадником супербактерий, перед которыми бессильны любые антибиотики! Проблема настолько серьезная, что она стала сегодня, как видите, заглавной новостью в газете The Sunday Times! Информповодом послужила ампутация ноги 35-летнего украинского вояки, которого привезли в лучшую больницу Британии - госпиталь Святого Джорджа.

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