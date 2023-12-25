Дед Мороз и Снегурочка смогут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе «Победы»

Такая опция доступна по внутрироссийской маршрутной сети при наличии свободных мест. Любой совершеннолетний желающий может подойти к стойке регистрации в костюме Деда Мороза или Снегурочки и заявить о желании улететь бесплатно.
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