Исчезнувшую в 1941 году подлодку «Малютка» нашли в заливе Петра Великого

Пропавшую 84 года назад подводную лодку обнаружили на дне залива Петра ВеликогоПодводную лодку, которая пропала в августе 1941 года, обнаружили в заливе Петра Великого военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций.