Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Более 110 социальных работников и 150 психологов оказывают поддержку семьям погибших и пострадавшим Мэр Москвы Сергей Собянин через свой Телеграм-канал обратился с благодарностями к тем, кто помогал справиться с последствиями теракта в Крокус Сити Холле.